كوريا تشدد على أن الإطار الاقتصادي لا يستهدف مواجهة الصين

Photo : YONHAP News

كررت الحكومة الكورية الجنوبية التأكيد على عدم موافقتها على الرأي القائل بأن التكتل الجديد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة يستهدف تحجيم النفوذ الإقليمي المتزايد للصين.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" هذا الموقف خلال إحاطة إعلامية منتظمة أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول المخاوف بشأن قرار سيول للانضمام إلى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث قال "تشيه" إن الإطار الاقتصادي تم إنشاؤه من منطلق الاهتمام الأساسي بكيفية ضمان النمو المستقبلي للبلدان في نظام إقليمي يتكشف حديثا. وأضاف أن العديد من الدول المشاركة في الإطار الاقتصادي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لديها علاقات اقتصادية لا تنفصم مع الصين، مشددا على أن كوريا الجنوبية سوف تتواصل عن كثب مع الصين خلال عملية تشكيل قواعد التجارة مع الكيان الجديد.ويسعى منتدى الإطار الاقتصادي، الذي تم إطلاقه أول من أمس الاثنين بمشاركة 13 دولة كأعضاء افتتاحيين، إلى التعاون في مختلف القضايا، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، ولكن يُنظر إليه أيضا على أنه حملة تقودها واشنطن لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.