فتح بعض مباني قصر تشونغ وا ديه للجمهور اعتبارا من الغد الخميس

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سيتمكن الزائرون هذا الأسبوع من التعرف للمرة الأولى على الديكورات الداخلية للمباني داخل المجمع الرئاسي السابق في قصر "تشونغ وا ديه".ووفقا للمكتب الرئاسي، سيتم إبقاء نوافذ جميع المباني مفتوحة اعتبارا من يوم الغد الخميس للسماح للجمهور بإلقاء نظرة خاطفة على غرف المعيشة وغرف النوم وغرف الملابس. كما سيتم افتتاح بعض المساحات الرئيسية في المجمع للجمهور اعتبارا من الغد، بما في ذلك مكاتب عمل الرئيس والسيدة الأولى وغرف الضيوف وقاعات الاستقبال.وبعد نقل المكتب الرئاسي إلى المجمع العسكري في منطقة "يونغ سان"، سُمح للجمهور بالدخول إلى المجمع الرئاسي السابق ابتداء من يوم 10 مايو، حيث زاره ما يقرب من 400 ألف شخص منذ ذلك الحين حتى يوم أول من أمس الاثنين، وفقا للمكتب الرئاسي.