الرئيس يون يجتمع بمجلس الأمن القومي لمناقشة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" اجتماعا صباح اليوم الأربعاء لمجلس الأمن القومي، في أعقاب الإطلاقات الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية وشملت ثلاثة صواريخ باليستية في بحر الشرق، في وقت مبكر من اليوم.ووفقا للمكتب الرئاسي، بدأ اجتماع مجلس الأمن القومي في الساعة 7:30 صباحا. وكانت تلك هذ المرة الأولى التي يرأس فيها "يون" اجتماعا لمجلس الأمن القومي منذ إطلاق إدارته في وقت سابق من هذا الشهر. وكان "كيم سونغ هان" رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي، قد عقد اجتماعا آخر للجنة الدائمة في مجلس الأمن القومي عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم 12 مايو، أي بعد يومين من تولي "يون" منصبه.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، فإن الإطلاق الصاروخي اليوم، الذي جاء بعد أربعة أيام من القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قد بدأ في الساعة السادسة و42 دقيقة صباحا، وأضافت أنها تقوم حاليا بإجراء المزيد من التحليلات.