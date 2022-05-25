طائرات عسكرية صينية وروسية تنتهك منطقة الدفاع الجوي الكورية

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انتهكت العديد من الطائرات العسكرية الصينية والروسية منطقة الدفاع الجوي التابعة لكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.ووفقا لرئاسة هيئة الأركان المشتركة الكورية، دخلت طائرتان عسكريتان صينيتان إلى منطقة الدفاع الجوي الكورية على بُعد 126 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جزر "إيودو" قبالة الساحل الجنوبي في الساعة 7:56 صباحا، وحلقت نحو بحر الشرق ثم خرجت من المنطقة في الساعة 9:33 صباحا.وقامت طائرات صينية من طراز "إتش 6" بتوغل آخر في منطقة الدفاع الجوي الكورية بالقرب من جزر "دوكدو"، مع أربع طائرات عسكرية روسية، بما في ذلك طائرات قاذفة من طراز "تي يو 95"، بانتهاك آخر لمدة حوالي 17 دقيقة، حتى الساعة 10:15 صباحا. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن تلك الطائرات لم تنتهك المجال الجوي الإقليمي الأرضي لكوريا الجنوبية، موضحة أنه حتى قبل دخول الطائرات إلى منطقة الدفاع الجوي الكورية، أجرى الجيش الكوري الجنوبي تدابيره التكتيكية المعتادة للرد على أي موقف عرضي محتمل، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة.ويُفترض أن الجيشين الصيني والروسي كانا يجريان تدريبات مشتركة. وجاء ذلك في اليوم الأخير من جولة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في منطقة شمال شرق آسيا، التي استمرت خمسة أيام وشملت كوريا الجنوبية واليابان.