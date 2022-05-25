سام سونغ إس دي آي وستيللانتيس تنشآن مصنعا مشتركا للبطاريات في إنديانا

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أعلنت شركة "سام سونغ إس دي آي" وشركة "ستيللانتيس" عن مشروع مشترك بقيمة 2,5 مليار دولار لبناء مصنع جديد لبطاريات السيارات الكهربائية في ولاية "إنديانا" الأمريكية.ووفقا لبيان صادر عن الشركتين، ستبدأ الإنشاءات هذا العام بهدف بدء التشغيل الفعلي في عام 2025. وسوف يتم تحديد القدرة الإنتاجية السنوية للمصنع في البداية عند 23 غيغا واط في الساعة، لكنها ستتوسع إلى 33 غيغا واط في الساعة في غضون بضع سنوات.وقال البيان إن حجم الاستثمار يمكن أن يزيد أيضا إلى 3,1 مليار دولار، موضحا أن المشروع سيخلق ألف و400 وظيفة جديدة في منطقة "كوكومو" وما حولها.وسوف يكون هذا هو أول مصنع للبطاريات في الولايات المتحدة لصالح شركة "ستيللانتيس"، التي أصبحت رابع أكبر شركات صناعة السيارات في العالم بعد الدمج بين شركة "فيات كرايسلر" للسيارات وشركة السيارات الفرنسية "بيجو".وتخطط الشركة لإنتاج خمسة ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2030. وقد تم الإعلان عن ذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لمصنع رقائق "سام سونغ" في مدينة "بيونغ تيك" الكورية الأسبوع الماضي، حيث كشف عن خطة سام سونغ لإنشاء مشروع مشترك يتعلق بالبطاريات الكهربائية بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية.