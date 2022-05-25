الولايات المتحدة تقيّم الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير

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قال الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إنه يقيّم حاليا أحدث إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية، ويناقش الأمر عن كثب مع حلفاء الولايات المتحدة.ونقلت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ هذا الموقف في بيان، قالت فيه إن الإطلاق الصاروخي الأخير لا يشكل تهديدا فوريا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفاء الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن هذ الإطلاق الصاروخي يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار الناتج عن برنامج الأسلحة غير المشروع في كوريا الشمالية.كما أكد البيان من جديد على متانة الالتزام الأمريكي بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.وجاء هذا البيان بعد أن قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق في وقت سابق من اليوم.وقد جاء ذلك الاستفزاز الكوري الشمالي في أعقاب عودة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى الولايات المتحدة بعد الانتهاء من جولته في منطقة شمال شرق ىسيا والتي استمرت خمسة أيام وشملت كلا من كوريا الجنوبية واليابان.ووفقا لمسؤول في البيت الأبيض، تم إطلاع بايدن على الإطلاق الصاروخي، مع تقديم تحديثات مستمرة حول هذا الموضوع.