حالات الحمى في كوريا الشمالية تتجاوز 3 ملايين

Photo : YONHAP News

ظل عدد الإصابات اليومية الجديدة بالحمى في كوريا الشمالية، والمشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، في مستوى يقل عن 200 ألف لليوم الرابع، مع تجاوز عدد الحالات التراكمي مستوى ثلاثة ملايين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن مقر الوقاية الطارئ من الوباء أعلن أنه تم اكتشاف 115 ألفا و970 حالة حمى في فترة الـ24 ساعة التي بدأت من الساعة 6 من مساء أول من أمس، وحتى الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء.ورفعت الحالات الجديدة إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و64 ألفا و880، مع بقاء عدد الوفيات عند 68 حالة.وكان الرقم اليومي قد سجل مستوى 300 ألف مرة واحدة بعد أن كشف النظام الكوري الشمالي رسميا عن اندلاع حالات الحمى في البلاد يوم 12 مايو، لكنه انخفض إلى ما دون 200 ألف بدءا من يوم السبت الماضي.ونقل التلفزيون المركزي الكوري الشمالي عن مسؤول صحي قوله إن حالات الحمى في المناطق الحضرية بلغت ذروتها يوم 15 مايو في حين أن مثل هذه الحالات في المناطق الريفية تواصل الانخفاض بعد وصولها إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي.