أكبر أربع مجموعات شركات كورية تعلن عن استثمارات محلية ضخمة

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وسط تركيز الحكومة الجديدة سياساتها الاقتصادية على النمو بقيادة القطاع الخاص، أعلنت مجموعة "سام سونغ" أنها قررت استثمار 450 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 360 مليار دولار، في السوق المحلية خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما سيؤدي إلى خلق 80 ألف وظيفة جديدة.كما أعلنت شركة إنتاج السيارات "هيون ديه موتور"، ومجموعة "لوتيه"، ومجموعة "هان هوا"، عن خطط لضخ استثمارات ضخمة وخلق فرص عمل جديدة.وقال "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات" يوم الجمعة الماضي إن أشباه الموصلات أصبحت بمثابة محرك جديد لجميع الصناعات، وأنها صناعة تسهم في خلق فرص جديدة للنمو، وبالتالي فإن "سام سونغ" سستعى إلى أن تقود الجهود الرامية إلى جعل كوريا أقوى دول العالم في مجال صناعة أشباه الموصلات من خلال الحفاظ على تفوقها الكبير في مجال الذاكرة الرقمية، وزيادة حصتها في سوق تصميم وإنتاج أشباه الموصلات.ومن جانبها، أعلنت مجموعة شركات "هيون ديه" للسيارات أمس الثلاثاء أنها تسعى إلى استثمار 63 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 50 مليار دولار، في أعمالها محليا، خلال السنوات الأربع القادمة.وقال "جونغ أوي صون" رئيس مجموعة "هيون ديه موتور" إن المجموعة ستقوم بإحداث نقلة نوعية في صناعة السيارات على أساس الاستثمارات المحلية القوية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.وأوضحت مجموعتا "هان هوا" و"لوتيه" أنهما قررتا استثمار 37.6 مليار وون، و37 مليار وون على التوالي، في أعمالها المحلية خلال السنوات الخمس القادمة.