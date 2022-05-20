ترشيح أول رئيس لهيئة الأركان المشتركة ضمن الحكومة الكورية الجديدة

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تم ترشيح الجنرال "كيم سُنغ كيوم" نائب قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة، ليتولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الأربعاء إنها أجرت تعيينات جديدة لسبعة مسؤولين على مستوى جنرال، بمن فيهم "كيم".وكان "كيم" قد تخرج في الأكاديمية العسكرية، وعمل نائبا لقائد القوات البرية، وقائدا للفيلق الثالث، ونائبا لقائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة.كما تم تعيين الجنرال "بارك جونغ هوان" الذي يشغل منصب نائب قائد هيئة الأركان المشتركة، كقائد للقوات البرية، والجنرال "لي جونغ هو" رئيس مقر الدعم العسكري لهيئة الأركان المشتركة، قائدا للقوات البحرية، والجنرال "جونغ سانغ هوا" مدير إدارة الشؤون الاستراتيجية والتخطيط في هيئة الأركان المشتركة، قائدا للقوات الجوية.