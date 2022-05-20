وزارة الصحة الكورية تعزز جهودها لمنع دخول فيروس جدري القرود

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قالت الحكومة الكورية إنها ستعزز جهودها من أجل منع فيروس جدري القرود، الذي بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة في أنحاء مختلفة من العالم، من دخول البلاد، وذلك من خلال تشديد الإدارة الصحية، وتوسيع نظام الاختبارات المحلية ذات الصلة.وأكد "لي كي إيل" نائب وزير الصحة والرفاهية اليوم الأربعاء أن الوزارة ستتخذ التدابير اللازمة ليتم إجراء الانتخابات المحلية والانتخابات العامة التكميلية يوم الأول من يونيو القادم بشكل آمن دون تأثر بفيروس كورونا أو فيروس جدري القرود.وأضاف "لي" أن الوزارة ستقوم بتعزيز الجهود لمنع دخول فيروس جدري القرود من الخارج من خلال مراقبة أوضاع الفيروس الدولية عن كثب. وأشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها بالفعل نظام راسخ لاختبارات فيروس جدري القرود منذ عام 2016، مؤكدا أن الحكومة تدرس توسيع نطاق نظام الاختبارات ليشمل معاهد الأبحاث الصحية والبيئية على الصعيد الوطني استعدادا للدخول المحتمل للفيروس للبلاد.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنه تم الإبلاغ عن 131 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في 18 دولة، بالإضافة إلى 106 حالات مشتبه بها مازالت قيد التحقيق.