الرئيس يون يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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أدان الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصوريخ يعتقد أنها صواريخ باليستية عابرة للقارات، ووصفه بأنه "استفزاز خطير".جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عقده الرئيس "يون" اليوم الأربعاء بشأن إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ في وقت سابق من اليوم.وقال مكتب الرئيس إن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن هذا الإطلاق يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنه يصعّد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، ويشكل تهديدا للسلام الدولي، كما أعربوا عن إدراكهم بأن كوريا الشمالية شنت ذلك الاستفزاز الصاروخي بعد انعقاد القمة الكورية الأمريكية، وأيضا قبل وصول الرئيس الأمريكي "بايدن" لبلاده.وأضاف المكتب أن الرئيس "يون" أصدر تعليماته للمشاركين بالالتزام بتنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بالتعاون الوثيق مع الدول ذات الصلة والمجتمع الدولي، وأن تكون كوريا الجنوبية على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمنها.ودعت الحكومة الكورية الجنوبية كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والعودة إلى طاولة الحوار لإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيس "يون" اجتماعا لمجلس الأمن القومي منذ تنصيب الحكومة الجديدة يوم العاشر من مايو.