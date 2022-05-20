تحسن معنويات الشركات الكورية غير الإنتاجية وتدهور معنويات الشركات الإنتاجية

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تبين أن معنويات الشركات غير الإنتاجية في كوريا الجنوبية قد شهدت تحسنا في شهر مايو الجاري بفضل رفع معظم إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تدهورت معنويات الشركات الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وقيام الصين بإغلاق مدنها الرئيسية لمنع انتشار فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات في شهر مايو 86 نقطة، مسجلا نفس مستوى الشهر الماضي.وتشير القراءة بما دون 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن ظروف الأعمال الحالية.وقال التقرير إن مؤشر مسح الأعمال للشركات الإنتاجية سجل 86 نقطة في مايو، بانخفاض مقداره نقطة واحدة عن الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر الشركات غير الإنتاجية بنقطة واحدة ليصل إلى 86 نقطة.أما مؤشر المعنويات الاقتصادية في مايو فبلغ 106.7 نقطة، بارتفاع مقداره نقطة واحدة عن الشهر السابق.