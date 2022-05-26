كوريا الشمالية تبلغ عن عدم وجود وفيات جديدة بسبب كورونا لليوم الثالث

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أبلغت كوريا الشمالية عن حوالي 100 ألف حالة حمى جديدة يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي وفيات لليوم الثالث على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن المقر الطارئ للوقاية من الوباء التابع للدولة أبلغ عن 105 آلاف و500 حالة أخرى ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال فترة 24 ساعة، حتى الساعة 6 من مساء الأربعاء.وأوضح التقرير أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.17 مليون حالة تراكمية منذ أواخر أبريل وقد تعافى منهم حوالي 2.89 مليون، ويتلقى 270 ألفا العلاج حاليا.وقال المقر إنه لم ترد أنباء عن تسجيل وفيات أخرى خلال هذه الفترة، ليظل عدد الوفيات عند 68 حالة.ووفقا للأرقام التي قدمتها كوريا الشمالية، ارتفع عدد حالات الحمى اليومي إلى 200 ألف و300 ألف لعدة أيام، بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكورونا في 12 مايو. لكن الحصيلة اليومية انخفضت لتظل في حدود 100 ألف حالة في الأيام الخمسة الماضية.