واشنطن تؤكد دعمها للمساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية رغم إطلاق الصواريخ

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أدان مسؤول أمريكي رفيع المستوى عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية، لكنه كرر التأكيد على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم جهود المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا إلى كوريا الشمالية.وأصدر "مارك لامبرت" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اليابان وكوريا الجنوبية، هذا الموقف أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، عندما طُلب منه التعليق على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.وقال "لامبرت" إن كوريا الشمالية أطلقت ما مجموعه 23 صاروخا باليستيا هذا العام، بما في ذلك عمليات الإطلاق يوم أمس الأربعاء، وأكد أنها تمثل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" تحدث مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني بشأن عمليات الإطلاق، حيث أدانوا بشدة إطلاق الصواريخ باعتباره انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن.ومن ناحية أخرى، أعرب "لامبرت" عن مخاوفه بشأن الآثار المحتملة لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الكوري الشمالي. وقال إن واشنطن تنظر دائما إلى المساعدات الإنسانية على أنها قضية منفصلة عن تحقيق نزع السلاح النووي الكامل، مؤكدا على أنها تدعم بقوة وتشجع جهود الإغاثة الدولية.كما أكد "لامبرت" أن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على الحوار مع بيونغ يانغ لمناقشة أي قضية دون أي شروط مسبقة.