الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن إطلاق الصواريخ الأخير

Write: 2022-05-26 11:22:43

وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن إطلاق الصواريخ الأخير

Photo : YONHAP News

التزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية أمس الأربعاء، بما في ذلك الصاروخ الباليستي العابر للقارات.

واعتبارا من صباح الخميس، لم تنشر وسائل الإعلام الرئيسية أي تقارير عن عمليات الإطلاق التي تم تنفيذها صباح أمس الأربعاء.

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية من منطقة "سون آن" بالقرب من بيونغ يانغ، بما في ذلك صاروخ عابر للقارات من طراز "هوا صونغ-17".

وعادة ما تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية تغطية مصحوبة بالصور لإطلاق الصواريخ في اليوم التالي، ولا تنشر مثل تلك التغطية عندما ينتهي اختبار الصاروخ بالفشل.

لكن كوريا الشمالية لم تصدر أي تقارير عن عمليات الإطلاق التي أجريت هذا الشهر، بغض النظر عن نجاحها.

ويقول بعض المراقبين إن الصمت مؤشر على نية كوريا الشمالية المضي قدما في خطتها لتعزيز قدراتها الدفاعية، بغض النظر عن الوضع والتقييمات في الداخل والخارج.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;