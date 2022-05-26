وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن إطلاق الصواريخ الأخير

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التزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية أمس الأربعاء، بما في ذلك الصاروخ الباليستي العابر للقارات.واعتبارا من صباح الخميس، لم تنشر وسائل الإعلام الرئيسية أي تقارير عن عمليات الإطلاق التي تم تنفيذها صباح أمس الأربعاء.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية من منطقة "سون آن" بالقرب من بيونغ يانغ، بما في ذلك صاروخ عابر للقارات من طراز "هوا صونغ-17".وعادة ما تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية تغطية مصحوبة بالصور لإطلاق الصواريخ في اليوم التالي، ولا تنشر مثل تلك التغطية عندما ينتهي اختبار الصاروخ بالفشل.لكن كوريا الشمالية لم تصدر أي تقارير عن عمليات الإطلاق التي أجريت هذا الشهر، بغض النظر عن نجاحها.ويقول بعض المراقبين إن الصمت مؤشر على نية كوريا الشمالية المضي قدما في خطتها لتعزيز قدراتها الدفاعية، بغض النظر عن الوضع والتقييمات في الداخل والخارج.