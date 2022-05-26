استطلاع يظهر احتدام المنافسة بين الحزبين الحاكم والمعارض في انتخابات إنتشون

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مع تبقي أسبوع واحد فقط على الانتخابات المحلية يوم 1 يونيو، والانتخابات البرلمانية التكميلية، أظهر استطلاع جديد احتدام المنافسة بين مرشحيْ الحزبين الحاكم والمعارض للحصول على مقعد برلماني في مدينة "إنتشون".ووفقًا لآخر استطلاع للرأي أجرته "كي بي إس" على مواطنين بالغين في الدوائر الانتخابية ذات الصلة، فإن 42.5% من المشاركين أيدوا "لي جيه ميونغ"، المرشح الرئاسي السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بينما أيد 42.7% "يون هيونغ سون" مرشح حزب قوة الشعب الحاكم.وكانت الفجوة بينهما ضمن هامش الخطأ البالغ 3.5 نقطة مئوية، وبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%.وردا على سؤال عن المرشح الأكثر احتمالا للفوز في منطقة "كيانغ-ب" في مدينة "إنتشون"، اختار 44.8% "لي"، واختار "يون" 38.2%.وفي السباق على المقعد البرلماني لمنطقة "بوندانغ-إي" في "صونغ نام" في جنوب سيول، تقدم المرشح "آن تشول سو" من حزب قوة الشعب الحاكم على "كيم بيونغ كوان" من الحزب الديمقراطي المعارض بنسبة 56.1% مقابل 28.1%. ورجح أكثر من 63% من المشاركين في الاستطلاع فوز "آن" على خصمه من الحزب المعارض.كما كانت نسبة تأييد الحزب الحاكم هي الأكبر بين الأحزاب السياسية في كلتا الدائرتين الانتخابيتين.ويمكن الاطلاع على أسئلة الاستطلاع ونتائجه على موقع "كي بي إس" على الإنترنت.