توقعات بانخفاض كبير في عدد السكان في سن العمل في كوريا حتى عام 2050

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية في غضون الثلاثين عاما القادمة انخفاضا كبيرا في عدد السكان في سن العمل في 16 مدينة ومقاطعة باستثناء مدينة "سيجونغ"، ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز نسبة عدد السكان من كبار السن في كوريا مستوى 40%، وأن ينخفض إجمالي عدد السكان في 13 مدينة ومقاطعة خلال نفس الفترة.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم حول توقعات التعداد السكاني فيما بين عامي 2020 و2050.وفقا للتقرير، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما من 37 مليونا و380 ألف نسمة في عام 2020، بمقدار 13 مليونا و190 ألف نسمة خلال الـ3 عقود القادمة، ليبلغ 24 مليونا و190 ألف نسمة حتى عام 2050.ومن المتوقع أن تشهد جميع المدن والمقاطعات الكورية الست عشرة، باستثناء مدينة سيجونغ، انخفاضا في عدد السكان في سن العمل حتى عام 2050، وسوف تشهد مدينة "أول سان" أكبر انخفاض بنسبة تصل إلى 50.6%، وتليها مدينة ديغو بـ49%، ومدينة بوسان بـ48.7%، بينما ستشهد العاصمة سيول انخفاضا بحوالي مليونين و820 ألف نسمة، أي بنسبة 39.5%.وبالنسبة لعدد السكان في سن العمل في مدينة سيجونغ، من المتوقع أن يزداد بحوالي 120 ألف نسمة حتى عام 2050، بزيادة 48.1%.وإجماليا، من المتوقع أن تنخفض نسبة عدد السكان في سن العمل في كوريا من إجمالي عدد السكان بـ21%، من 72.1% في عام 2020، إلى 51.1% في عام 2050.وأضاف التقرير أن عدد كبار السن الذين يتجاوز أعمارهم 65 عاما بلغ 8 ملايين و150 ألف نسمة في عام 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز مستوى 10 ملايين نسمة في عام 2024، ثم يبلغ 19 مليونا و10 آلاف نسمة في عام 2049 ليصل ذروته، ثم ينخفض إلى 19 مليون نسمة في عام 2050، ليمثل 40.1% من إجمالي عدد السكان.