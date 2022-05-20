الرئيس يون يرشح بارك سون إيه وزيرة للتعليم وكيم سُنغ هي وزيرة للرفاهية

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صرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم بأن الرئيس "يون صوك يول" قرر ترشيح البروفسورة "بارك سون إيه" في جامعة سيول الوطنية كنائبة لرئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم، والنائبة البرلمانية السابقة "كيم سُنغ هي" كوزيرة للصحة والرفاهية.وإذا تم تعيينهما بعد موافقة البرلمان، ستكون عملية تشكيل الحكومة الجديدة قد اكتملت بكامل أعضائها.وأوضح المكتب الرئاسي أن المرشحة لوزارة التعليم لديها فهم جيد لفلسفة إدارة الشؤون الوطنية لحكومة الرئيس يون، وهي مناسبة للمنصب باعتبارها خبيرة في الإدارة العامة من أجل تصحيح حالة عدم الكفاءة في إدارة التعليم وتحقيق المهام الحكومية في مجال التعليم.وأضاف أن المرشحة لوزارة الرفاهية قد تولت منصب رئيسة هيئة الغذاء وسلامة الدواء، وتعد خبيرة في مجال الصحة والرعاية الطبية، كما قامت بدور كبير في مكافحة جائحة كورونا، وسوف تسهم في تحقيق المهام الوطنية في مجال الصحة والرفاهية في ظل حكومة الرئيس يون.وإذا تم تعيين المرشحتين بارك وكيم، سيبلغ عدد الوزيرات في الحكومة الجديدة 5، أي بنسبة 27.7% من أعضاء الحكومة.