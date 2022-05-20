صادرات هالليو تصل إلى حوالي 15 تريليون وون في العام الماضي

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قاربت قيمة الصادرات المتعلقة بموجة الثقافة الكورية "هالليو" حوالي 15 تريليون وون في العام الماضي، مسجلة زيادة بالمقارنة مع العام الأسبق رغم طول أمد جائحة كورونا.جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة الكورية لتنمية التبادلات الثقافية الدولية، بعنوان "دراسة تأثير انتشار هالليو لعام 2021".ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي قيمة الصادرات المتعلقة بهالليو في العام الماضي 11 مليارا و696 مليون دولار، أي ما يعادل 14 تريليونا و286 مليارا و100 مليون وون، بزيادة نسبتها 1.5% بالمقارنة مع العام الأسبق.وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة في صادرات المواد الاستهلاكية المتعلقة بهالليو بلغت 19.2%، لتساهم بدور كبير في زيادة إجمالي قيمة الصادرات. ورغم انخفاض قيمة الصادرات من المحتويات الثقافية بنسبة 7.2% إلا أن ذلك يفسر بتأثير القاعدة الناتج عن زيادتها السريعة في العام الأسبق.تجدر الإشارة إلى أن التقرير تم إعداده اعتمادا على نتائج مسح أجري على 8 آلاف و500 مستهلك لمحتويات هالليو في 18 دولة، ومعطيات الصادرات من صناعات المحتويات الثقافية والمواد الاستهلاكية والسياحة.وقد تبين من التقرير أن الهند وتايلاند وفيتنام والإمارات من بين الـ18 دولة الخاضعة للمسح، قد حققت نموا كبيرا في مدى الاهتمام بهالليو خلال العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن اليابان التي كانت تُصنف ضمن مجموعة تراجع هالليو خلال فترة طويلة، انتقلت إلى مجموعة النمو المتوسط، وأن الدول التي لم تكن تشهد نموا يذكر في الاهتمام بهالليو بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وجمهورية جنوب إفريقيا، قد شهدت رواجا كبيرا لهالليو في العام الماضي، موضحا أن السبب في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع شعبية مسلسل "لعبة الحبار" وفرقة "بي تي إس" الغنائية.