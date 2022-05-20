البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي

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قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تستهدف فيما يبدو السيطرة على التضخم السريع والمتنامي في الأسعار.جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة المراقبة المالية التابعة للبنك المركزي اليوم، حيث تم رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.75%.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يرفع فيها البنك المركزي الكوري الفائدة لشهرين متتاليين.ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار بما في ذلك تسجيل رقم قياسي في معدل زيادة أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ 13 عاما ونصف.ومن ناحية أخرى، قرر البنك الكوري تعديل ورفع النسبة المتوقعة لأسعار المستهلك هذا العام إلى 4.5% بعدما كان قد توقع نسبة 3.1% في شهر فبراير الماضي، بزيادة مقدارها 1.4%، بعد مرور 3 أشهر فقط، وهي أعلى نسبة متوقعة منذ 13 عاما و10 أشهر.ويرجع ذلك إلى زيادة القلق من طول أمد اتجاه ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع المواد الخام ورفع نظام التباعد الاجتماعي وغير ذلك من العوامل.