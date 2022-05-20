توقعات بتجاوز نسبة ارتفاع الأسعار في كوريا مستوى 5% في مايو

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توقعت الحكومة الكورية أن تتجاوز نسبة الارتفاع في أسعار المستهلك مستوى 5% خلال شهر مايو الجاري.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة الكورية اليوم لنواب الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، من أجل متابعة سبل استقرار الأسعار، حيث أعرب "بانغ كي صون" نائب وزير المالية والاستراتيجية عن القلق من توقعات تجاوز نسبة ارتفاع أسعار المستهلك مستوى 5%، حيث إن ذلك سيمثل أعلى مستوى منذ 14 عاما، قبيل الأزمة المالية الاقتصادية في عام 2008.وقال "بانغ" إن تزايد القلق من العرض والطلب على الحبوب يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي في البلدان النامية، مؤكدا على أن كوريا ليست مستثناة من ذلك.وبناء على ذلك، من المنتظر أن تعلن الحكومة الكورية خلال الأسبوع القادم عن خطة لاستقرار المعيشة تركيزا على المهام القابلة للتنفيذ بشكل فوري، مع التعامل بشكل فعال مع الأوليات المتمثلة في استقرار الأسعار المعيشية، بما في ذلك أسعار المنتجات الغذائية ووجبات المطاعم، وتخفيف تكاليف المعيشة بما في ذلك الإقامة والتعليم.كما قررت الحكومة اتخاذ الاستعدادات التامة لمراقبة العرض والطلب على المواد الخام والحبوب، حتى لا تتحول العناصر الخارجية السلبية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى عناصر ضغط على ارتفاع الأسعار المحلية.وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة من البرلمان الموافقة بسرعة على خطة الميزانية التكميلية الإضافية حتى يتم تنفيذ مختلف الأعمال ذات الصلة باستقرار المعيشة والأسعار في أقرب وقت.