الرئيس يون يدعو لسرعة الإعداد لنظام علمي موثوق ضد الفيروسات

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أثار الرئيس "يون صوك يول" الحاجة إلى إنشاء نظام علمي للاستجابة للأمراض المعدية يحظى بثقة الشعب، استعدادا لاحتمال عودة تفشي فيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء القادمين.وجاءت تلك الدعوة خلال زيارة "يون" إلى مقر الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في "أو سونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" أمس الخميس، حيث تلقى إحاطة من رئيسة الوكالة "بيك كيونغ ران" حول جهود تحديث نظام الاستجابة لديها واستمع إلى آراء بعض الخبراء. وقال الرئيس إنه يشدد دائما على أهمية وجود نظام استجابة علمي يقوم على البيانات بتوجيه من الخبراء. وأضاف أن الحاجة تدعو إلى سلوك نهج متوازن لمساعدة المواطنين على مواصلة الأنشطة الاقتصادية بحرية مع ضمان سلامتهم وصحتهم. وأعرب عن أمله في أن يحقق النظام العلمي المنشود ذلك التوازن.كما زار الرئيس البنك الحيوي الوطني الكوري في المعهد الوطني الكوري للصحة، حيث اطلع على مشروع وطني لإنشاء بيانات ضخمة حيوية.ووصف "يون" البنك الحيوي بأنه "بنية تحتية رئيسية لصناعة وعلوم الصحة الحيوية"، وتعهد بزيادة الاستثمار في البنية التحتية ذات الصلة للمساعدة في تخفيف تكاليف البحث والتطوير للشركات.