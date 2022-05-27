أسعار الديزل والبنزين في كوريا تتجاوز مستوى ألفيْ وون

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استمرت أسعار الوقود في الارتفاع في كوريا الجنوبية، بسبب أزمة نقص المعروض العالمي الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.ووفقا لموقع "أوبي نت"، الذي تديره شركة كوريا الوطنية للنفط، بلغ متوسط سعر البنزين في كوريا 2001.1 وون للتر الواحد اعتبارا من الساعة 2:30 من مساء الخميس. وظل متوسط سعر الديزل أعلى من 2000 وون للتر الواحد أيضا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر البنزين والديزل معا مستوى 2000 وون للتر الواحد. وقد تجاوز سعر البنزين هذا المستوى يوم 15 مارس للمرة الأولى منذ أكثر من تسع سنوات، ثم انخفض إلى ما دون ألفي وون في أبريل، قبل أن يتجاوزه مرة أخرى.وتجاوز سعر الديزل سعر البنزين للمرة الأولى منذ 14 عاما يوم 11 مايو، مع بقاء السعر في نطاق الألفين منذ أن وصل إلى ذلك المستوى لأول مرة يوم الثلاثاء.وأظهرت بيانات شركة كوريا الوطنية للنفط تراجع استهلاك البنزين والديزل في أبريل بنسبة 18.3% على أساس سنوي ليصل إلى 17.35 مليون برميل.وتوقع مسؤول في اتحاد البترول الكوري أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع في الوقت الحالي، وسط تقلبات أسعار النفط العالمية، ما لم يتحسن اختلال التوازن بين العرض والطلب.