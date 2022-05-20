بدء التصويت المبكر في انتخابات 1 يونيو المحلية

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بدأ التصويت المبكر في انتخابات 1 يونيو المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية في كوريا الجنوبية، في أكثر من 3500 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، يمكن للناخبين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز الاقتراع البالغ عددها 3551 مركزا، من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء من يومي الجمعة والسبت، بعد إبراز بطاقة هوية صادرة عن الحكومة تحمل صورتهم.وسيحصل معظم الناخبين على 7 أوراق اقتراع دفعة واحدة، بينما سيحصل الناخبون في "سيجونغ" على 4 أوراق اقتراع، وفي جيجو على 5 أوراق اقتراع.ويمكن للناخبين المصابين بكورونا أو من يخضع للعزل الصحي الذاتي، التصويت في اليوم الثاني من التصويت المبكر، من الساعة 6:30 مساء حتى 8 مساء، ويجب عليهم إبراز نص إشعار خاص من الحكومة ونتيجة اختبار إيجابية من نوع "بي سي آر" أو المستضد السريع، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الخاصة بهم.وسوف تكون عملية التصويت للمرضى المصابين أو أولئك الذين يخضعون للعزل الذاتي مماثلة للإجراءات العادية خلال ساعات الاقتراع القياسية، ويتم السماح لهم بدخول مركز الاقتراع بعد إخلاء الجمهور للمقر.