كوريا الشمالية تبلغ عن 100 ألف حالة حمى وتسجل وفاة جديدة

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أبلغت كوريا الشمالية عن حوالي 100 ألف حالة حمى أخرى يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، كما سجلت حالة وفاة أخرى إضافية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن المقر الطارئ للوقاية من الوباء أبلغ عن إصابة 100 ألف و460 شخصا بأعراض الحمى في الـ24 ساعة الماضية، حتى الساعة 6 مساء الخميس.وقال المقر إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة خلال هذه الفترة، ليصل عدد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 69 حالة، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وأضافت وكالة الأنباء المركزية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.27 مليون حالة تراكمية منذ أواخر أبريل، وتعافى أكثر من 3 ملايين منهم، وما زال ما يقرب من 234 ألفا يتلقون العلاج.ووفقا للأرقام التي قدمتها كوريا الشمالية، ارتفع عدد حالات الحمى اليومي إلى 200 ألف و300 ألف لعدة أيام، بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكورونا في 12 مايو، لكن الحصيلة اليومية انخفضت لتظل في حدود 100 ألف حالة في الأيام الستة الماضية.