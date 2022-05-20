الصين وروسيا تستخدمان حق النقض ضد قرار العقوبات على كوريا الشمالية

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فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني قرار يفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ باليستية، حيث استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد القرار.وطرح مجلس الأمن القرار للتصويت في جلسة عقدت أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث حظي بتأييد 13 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المكون من 15 دولة، بينما استخدمت الصين وروسيا اللتان تتمتعان بعضوية دائمة في المجلس، حق النقض، فيتو، ضد فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.ويجب أن تحصل قرارات مجلس الأمن على دعم تسعة دول أعضاء أو أكثر، ولا يمكن تمريره إذا استخدم حقَ النقض أحدُ الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.وقد تم طرح القرار بقيادة الولايات المتحدة ردا على سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك صواريخ عابرة للقارات.وكان القرار يهدف إلى تخفيض كمية النفط الخام المسموح لكوريا الشمالية باستيرادها سنويا من 4 ملايين برميل إلى 3 ملايين، كما يخفض الحد الأقصى لصادرات البترول المكرر سنويا من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.