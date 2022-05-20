كوريا الجنوبية تبلغ عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية هذا العام

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أبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ 7 أشهر، منذ اكتشاف حالة مصابة في أكتوبر من العام الماضي.وقال مقر إدارة الكوارث المركزي لمرض حمى الخنازير الأفريقية أمس الخميس إن بعض الخنازير في مزرعة في "هونغ تشون" بمقاطعة "كانغ وان" قد أصيبت بذلك المرض الحيواني القاتل.وأرسلت السلطات على الفور مسؤولي الحجر الصحي إلى المزرعة المصابة، وتخطط لإعدام حوالي 1500 خنزير في المزرعة لمنع انتشار المرض.كما ستجري السلطات اختبارا طارئا في 15 مزرعة في "هونغ تشون"، بالإضافة إلى اختبارات صحية في مزارع الخنازير في مقاطعة "كانغ وان".وأصدرت الوزارة وحكومات المقاطعات قيودا على الحركة في جميع مزارع الخنازير والمرافق ذات الصلة بالماشية في مقاطعتي "كانغ وان" و"كيونغ كي" لمدة 48 ساعة.وأصدر رئيس الوزراء "هان دوك سو" تعليمات لوزارتيْ الزراعة والبيئة بسرعة احتواء انتشار المرض في مراحله الأولية من خلال حظر الحركة.