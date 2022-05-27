وكالة موديز تخفض توقعات النمو لكوريا الجنوبية في عام 2022 إلى 2.5%

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خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" توقعاتها لاقتصاد كوريا الجنوبية لهذا العام بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5%.وأعلنت وكالة "موديز" عن توقعاتها الأخيرة أمس الخميس، قائلة إن كوريا الجنوبية شهدت تدهورا كبيرا في ميزانها التجاري الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وتراجع الصادرات إلى الصين.وفي توقعاتها السابقة الصادرة في مارس، توقعت الوكالة نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.7% هذا العام.وقالت وكالة "موديز" إن كوريا الجنوبية تواجه مخاطر هبوط متزايدة بسبب التباطؤ في الصين وانخفاض الطلب من أوروبا، على الرغم من أنها تحافظ على قوة اقتصادها مع الطلب القوي على أشباه الموصلات ومنتجات الفولاذ والإلكترونيات.ومن ناحية أخرى، رفعت الشركة توقعاتها لنمو كوريا في العام القادم إلى 2.8% من تقديراتها الصادرة في شهر مارس البالغة 2.6%.وقد خفضت الوكالة توقعاتها لنمو دول مجموعة العشرين هذا العام من 3.6% إلى 3.1%، مما يعكس تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.