بكين تعرب عن أملها في التزام سيول بوعدها بشأن الإطار الاقتصادي الجديد

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تعليقا على انضمام كوريا الجنوبية إلى عضوية الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي تقوده الولايات المتحدة، أعرب السفير الصيني لدى سيول "شينغ هايمينغ" عن أمله في أن تلتزم كوريا الجنوبية بوعدها بممارسة أنشطتها في ذلك الإطار بناء على مبادئ الانفتاح والشفافية والشمولية.ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن السفير "شينغ" قوله خلال تجمع عُقد أمس الخميس في سيول بشأن التعاون بين كوريا الجنوبية والصين، إن الولايات المتحدة قد قامت بشكل مفاجئ بإنشاء تكتل اقتصادي إقليمي، وأن هدفها الحقيقي من وراء إنشاء ذلك التكتل واضح.وأعرب السفير "شينغ" عن قلق بكين من حدوث تغيير محتمل في سياسات كوريا الجنوبية الخارجية، خاصة بعد تغيير نظام الحكم فيها، لكنه قال أيضا إنه يعتقد أن الحكومة الكورية الجديدة سوف تتعاون مع الصين من أجل ترقية العلاقات بينهما إلى مستوى جديد.وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن هناك احتمالا ضئيلا بأن يؤثر انضمام كوريا الجنوبية لعضوية الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، تأثيرا سلبيا على العلاقات بين سيول وبكين.