إخماد الحريق الرئيسي في حرائق غابات أول جين

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تم إخماد النيران الرئيسية في الحريق الهائل الذي اندلع في "اول جين" في المنطقة الساحلية الشرقية من كوريا، بعد حوالي 24 ساعة من بدء الحريق.وأعلنت هيئة الغابات الكورية أمس الأحد أن الحريق الرئيسي في حرائق الغابات في منطقة "أول جين" قد تم إخماده في الساعة 11:40 صباحا.ومع ذلك، قالت الهيئة إنها ستحافظ على المستوى الثالث، وهو أعلى مستوى من مستويات حالة التأهب ضد حرائق الغابات، كما ستواصل الجهود لإخمادها تماما.وأوضحت أنها قد حشدت لإخماد الحرائق المتبقية عشر مروحيات وحوالي 1500 شخص.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وعاد جميع السكان هناك إلى منازلهم بعدما كانوا قد أجبروا على النزوح ليلا. وتشير التقديرات إلى أن الحريق دمر 145 هكتارا من الغابات وتسع منشآت.وتعادل المناطق المحروقة حجم أكثر من 200 ملعب كرة قدم. وقد بدأ الحريق في جبل في "أول جين" ظهر يوم السبت وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.