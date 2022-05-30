الأحزاب السياسية تسعى لاجتذاب الناخبين في كيونغ كي قبل الانتخابات المحلية

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مع تبقي يومين فقط على موعد الانتخابات المحلية في الأول من يونيو، نظمت قيادات الأحزاب السياسية الكورية يوم أمس الأحد حملات انتخابية في مقاطعة "كيونغ كي"، التي تعد أكبر ساحة لمعركة الانتخابات.وقام النائب "يون هو جونغ" الرئيس المشارك للجنة التوجيهية للطوارئ في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بالتجول في كل من "يونغ إين" و"إيتشون" و"كوري" أمس الأحد. كما قام "بارك جي هيون" الرئيس المشارك الآخر للحزب الديمقراطي، بتقديم الدعم لمرشحي الحزب في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي".ومن جانبه عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم اجتماعا للجنته الانتخابية في مدينة "آن سان" صباح أمس الأحد، بينما نظم رئيس الحزب "لي جون صوك" حملة لجذب الناخبين في كل من "كيم بو" و"باجو" و"أوي جون بو" و"يانغ جو".كما اجتمع "يو يونغ غوك" وبيه جين كيو"، الرئيسان المشاركان للجنة الانتخابية لحزب العدالة المعارض الصغير، بالناخبين في كل من "سي هُنغ" و"آن يانغ".