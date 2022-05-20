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إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تقل عن 10 آلاف لأول مرة منذ أسبوع

Write: 2022-05-30 10:43:51Update: 2022-05-30 10:48:32

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تقل عن 10 آلاف لأول مرة منذ أسبوع

Photo : YONHAP News

انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق 6 آلاف.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6139 حالة، منها 48 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حالات الإصابة الجديدة إلى نطاق 6 آلاف حالة منذ يوم الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي.
وبهذا بلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في كوريا 18 مليونا و86 ألفا و462 شخصا.
وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 10 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 178 شخصا.
أما عدد الوفيات فزاد بمقدار 9 حالات، ليرتفع إجمالي عددها إلى 24 ألفا و167 حالة وفاة حتى الآن.
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