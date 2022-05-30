ارتفاع عدد حالات الحمى الجديدة في كوريا الشمالية لأكثر من 100 ألف

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ارتفع عدد حالات الحمى اليومية الجديدة في كوريا الشمالية، والتي يُشتبه فيها أنها إصابات بفيروس كورونا، إلى ما يزيد عن 100 ألف.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن المقر الحكومي للوقاية من الوباء أبلغ عن 100 ألف و710 أشخاص يعانون من أعراض الحمى في فترة الـ24 ساعة حتى الساعة الـ6 من مساء أمس الأحد. وقد ارتفعت الحصيلة اليومية لما فوق 100 ألف بعد البقاء تحت هذا المستوى لمدة يومين متتاليين.وقال المقر إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة خلال هذه الفترة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 70، وليبلغ معدل الوفيات 0,002%. ويبدو أنه لم تحدث أي وفيات جديدة بسبب الإصابة بالفيروس في كوريا الشمالية خلال اليومين السابقين حيث لم يعلن المقر الرئيسي العدد ذا الصلة في يومي الجمعة والسبت.وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن أكثر من ثلاثة ملايين و540 ألف حالة تراكمية منذ أواخر أبريل، وقد شفي أكثر من ثلاثة ملايين و360 ألفا منها، مع تبقي حوالي 188 ألفا يتلقون العلاج حاليا.ومن ناحية أخرى، قالت مصادر في الصين يوم أمس الأحد إن السلطات الكورية الشمالية قد رفعت جزئيا الإغلاق في بيونغ يانغ ظهر الأحد، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الإغلاق على مستوى البلاد.