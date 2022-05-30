الحكومة الكورية تقرر توسيع دعم الديزل بدءا من 1 يونيو

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قررت الحكومة الكورية توسيع دعمها لسائقي عربات الشحن ومشغلي مركبات الديزل الآخرين للمساعدة في تخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الاثنين إنها ستوفر المزيد من الإعانات لسائقي شاحنات الشحن وسيارات الأجرة والحافلات التي تعمل بوقود الديزل بدءا من بعد الغد الأربعاء.وبناء على ذلك، ستقوم الحكومة بتخفيض سعر الدعم الأساسي للديزل بمقدار مائة وون، ليصبح 1750 وون لكل لتر، مع تمديد مدة الدعم لشهريْن آخرين، أي حتى نهاية شهرسبتمبر القادم.وكانت الحكومة الكورية قد بدأت في تقديم دعم وقود الديزل منذ أوائل هذا الشهر، مع دفع 50 في المائة من الفرق عندما يتجاوز السعر الفعلي للديزل السعر الأساسي لدعم الديزل.وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تزيد الخطوة الأخيرة من متوسط الدعم الشهري إلى سائقي الشاحنات التي تبلغ حمولتها 12 طنا، بمقدار 130 ألف وون، ليصل إلى 320 ألف وون شهريا.