اليابان تحتج على إجراء كوريا مسحا بحريا قبالة جزر دوكدو

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قدمت اليابان احتجاجا على المسح البحري الذي أجرته السلطات الكورية الجنوبية في المياه قبالة جزر دوكدو في البحر الشرقي.ووفقا لتقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، وتقرير لصحيفة سانكي اليومية، قالت وزارة الخارجية اليابانية أمس الأحد إنها تأكدت من أن سفينة أبحاث كوريا الجنوبية أجرت مسحا بالقرب من دوكدو.وأضافت الوزارة في بيان أنها رصدت السفينة وهي تقوم بتمديد ما يشبه الأسلاك في مياه البحر قبالة تلك الجزر دون موافقة مسبقة من طوكيو. كما قالت الوزارة اليابانية إنها استفسرت عن هذه المسألة، وأن الحكومة الكورية الجنوبية اعترفت بأنها أجرت المسح البحري.وقدمت الوزارة اليابانية احتجاجا إلى دبلوماسي كوري جنوبي، وطالبت سيول بوقف ذلك المسح على الفور.ويذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ شهر مايو من عام 2017 التي تقدم فيها اليابان احتجاجا ضد كوريا الجنوبية على المسوح البحرية حولجزر دوكدو، التي تدعي اليابان ملكيتها، وتسميها "تاكيشيما".