مجلس الوزراء يصدّق على مشروع الميزانية الإضافية

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وافقت الحكومة الكورية على أكبر ميزانية إضافية بعد تمريرها في البرلمان أمس الأحد، وتصل إلى 62 تريليون وون.وتمت الموافقة على أول ميزانية إضافية في ظل حكومة الرئيس "يون صوك يول"، صباح اليوم الاثنين في اجتماع لمجلس الوزراء عقد برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو".وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تتبع سياسة لتوفير الدعم الكافي والمستقل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بدلاً من تقديم دعم واسع يشمل الجميع. وأوضح أن الميزانية الإضافية تعتبر الخطوة الأولى لحكومة "يون" نحو تحقيق هذا الهدف.وجاء تصديق البرلمان على الميزانية الإضافية بعد أن وافقت الأحزاب السياسية على زيادة حجم الميزانية بمقدار 2,6 تريليون وون، لتصل إلى 39 تريليون وون.وبإضافة مبلغ 23 تريليون وون سيتم إنفاقها كمنح للحكومات الإقليمية، سيصل المبلغ الإجمالي للميزانية الإضافية إلى 62 تريليون، وهو الأكبر لأي ميزانية تكميلية على الإطلاق في كوريا الجنوبية.وبعد أن يقوم الرئيس "يون" بالتصديق على قرار الميزانية، تخطط الحكومة لتوفير إغاثة نقدية تتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين وون لكل واحد من حوالي 3 ملايين و710 آلاف من التجار الصغار وأصحاب الشركات الصغيرة، بدءا من بعد ظهر اليوم الاثنين.