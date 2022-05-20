الحكومة الكورية تكشف عن 10 إجراءات لتحقيق استقرار المعيشة

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كشفت الحكومة الكورية عن إجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب، في مواجهة زيادة تكلفة المعيشة بشكل حاد نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف الأجنبي.وتم الكشف عن الإجراءات الرئيسية العشرة الطارئة لتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب في أول اجتماع للوزراء الجدد ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية عقده وزير المالية "تشو كيونغ هو" اليوم الاثنين.وتشمل هذه الإجراءات تخفيض تكلفة واردات سبع مواد غذائية، بما في ذلك زيوت الطهي ولحم الخنزير، من خلال تطبيق 0% من الرسوم الجمركية على وارداتها أو توسيع كمية وارداتها حتى نهاية هذا العام.كما سيتم بموجب تلك الإجراءات إعفاء سبع من المواد الخام الصناعية الرئيسية المستوردة، بما في ذلك مادة النافتا ومعدن المنغنيز واليوريا الصناعية، من الرسوم الجمركية حتى نهاية هذا العام.وقررت الحكومة الكورية أيضا إعفاء واردات حبوب الكاكاو والبن من ضريبة القيمة المضافة بدءا من شهر يونيو وحتى نهاية العام القادم.وضمن الجهود الرامية لتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، ستقوم الحكومة بتطبيق سعر الصرف الأساسي بدلا من سعر بيع العملات الأجنبية، في تحديد قيمة الرسوم الجمركية.كما تنص خطة الحكومة على إجراءات تستهدف تمديد فترة تطبيق تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردية بنسبة 30% على شراء السيارات لـ6 أشهر، وتخفيض تكاليف التعليم والاتصالات والمواصلات.وسوف تقوم الحكومة بتخفيض معدل ضريبة ملكية العقارات بشكل كبير إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2020.