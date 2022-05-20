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الدولية

بي تي إس تصل إلى واشنطن للالتقاء بالرئيس الأمريكي بايدن

Write: 2022-05-30 11:56:36Update: 2022-05-30 14:45:37

بي تي إس تصل إلى واشنطن للالتقاء بالرئيس الأمريكي بايدن

Photo : YONHAP News

وصلت فرقة الكيبوب الكورية "بي تي إس" إلى واشنطن أمس الأحد لحضور حدث سيقام في البيت الأبيض الأمريكي غدا الثلاثاء.
وفي أثناء زيارة الفرقة للبيت الأبيض، ستجري لقاء مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لبحث القضايا المتعلقة بسبل معالجة جرائم الكراهية والتمييز ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.
وكان البيت الأبيض الأمريكي قد وجه دعوة لفرقة "بي تي إس" لحضور حدث يقام في البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث للأمريكيين الآسيويين والأمريكيين من جزيرة هاواي وجزر المحيط الهادئ.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي يوم الخميس الماضي إن الرئيس "بايدن" سيناقش مع فرقة "بي تي إس" أهمية التنوع والشمول.
وقد سبق وأن انضمت فرقة "بي تي إس" إلى حملة "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين" بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية أتلانتا الأمريكية وأسفر عن مصرع 4 من النساء الكوريات في شهر مارس من العام الماضي.
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