جائزتان مرموقتان لكوريا في مهرجان كان السينمائي الدولي

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حصل المخرج الكوري الجنوبي "بارك تشان أوك" على جائزة أفضل مخرج، كما حصل الممثل "سونغ كانغ هو" على جائزة أفضل ممثل، في الدورة الـ75 من مهرجان "كان" السينمائي الدولي لهذا العام.وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ السينما في كوريا الجنوبية التي تحرز فيها الأفلام الكورية جائزتين في وقت واحد في أحد أشهر المهرجانات السينمائية عالميا.وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في قصر "لوميير" في مدينة "كان" الفرنسية، تلقى "بارك" جائزة أفضل مخرج عن فيلمه الرومانسي "قرار بالمغادرة". وتعد هذه هي الجائزة الثالثة له في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، بعد فوزه بالجائزة الكبرى، وهي ثاني أعلى جائزة في المهرجان، عن فيلم "الفتى العجوز" في عام 2003؛ وجائزة لجنة التحكيم، التي تعد ثالث أعلى جائزة، عن فيلم "العطش" في عام 2009. وقد أصبح "بارك" ثاني مخرج كوري جنوبي يفوز في هذه الفئة بعد المخرج الشهير "إيم كوان تيك" عن فيلم الدراما التاريخية "تشيهوا سون" في عام 2002.ومن ناحية أخرى، كانت هذه هي أول جائزة يحصل عليها الممثل الكوري "سونغ كانغ هو" في مهرجان "كان"، على الرغم من أدائه لدور البطولة في العديد من الأفلام التي فازت بجوائز دولية، مثل فيلم "الطفيلي" للمخرج "بونغ جون هو" و"العطش" للمخرج "بارك تشان أوك".وكان "سونغ" عضوا في لجنة التحكيم في مهرجان "كان" في العام الماضي.ويعد "سونغ" بذلك أول ممثل من كوريا يحصل على جائزة التمثيل في مهرجان "كان"، بعد أن كانت الممثلة "جون دو يون" قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الشروق السري" في عام 2007.وقال المخرج "بارك" إنه حصل هو و"سونغ" على جائزتيْ أفضل مخرج وأفضل ممثل لمشاركتهما في المهرجان بأفلام مختلفة، حيث لا يمنح المهرجان تلك الجائزتين معا لفيلم واحد. ودعا "سونغ" إلى القيام بمشروع سينمائي جديد معا.من جانبه قال "سونغ" إنه لا يمثل من أجل الفوز بجوائز، لكنه يبذل جهودا متواصلة لإنتاج أفلام جيدة، وهذا هو ما ساعده في حضور المهرجانات السينمائية الدولية والحصول على جوائز.