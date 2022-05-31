تقرير يتوقع 2,6% نموا للاقتصاد الكوري هذا العام

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توقع مركز أبحاث محلي أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2,6% هذا العام. ونشر المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة تقريرا أمس الاثنين تضمن توقعاته السنوية التي شملت توقعا بنمو يبلغ 2,8% للنصف الأول من العام، و2,5% للنصف الثاني.وأشار المعهد إلى تحسن الظروف الاقتصادية من تداعيات الوباء، بينما لا يزال النمو المستمر في الاستهلاك قابلا للتطبيق. ومع ذلك، حذر التقرير من تأثيرات الحرب التي طال أمدها في أوكرانيا، والسياسات النقدية المشددة لترويض التضخم، واضطرابات سلسلة التوريد، باعتبارها ضغوطا تؤدي إلى هبوط الاقتصاد.كما أشار إلى سياسات الحجر الصحي والسياسات الاقتصادية الصينية والركود الاقتصادي المحتمل في البلدان النامية كمتغيرات بارزة يجب مراعاتها، إلى جانب ديون الأسر والقروض كعوامل مؤثرة من داخل كوريا الجنوبية.