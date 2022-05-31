مجموعة السبع والاتحاد الأوربي يدينان بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

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أدانت مجموعة الدول السبع الكبرى بشدة إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، نقل وزراء خارجية مجموعة السبع ذلك الموقف في بيان مشترك صدر أمس الاثنين، إلى جانب "جوزيب بوريل" منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي، حيث أعربوا عن مخاوف جدية بشأن "السلسلة غير المسبوقة من اختبارات الصواريخ الباليستية مع أنظمة متعددة الاستخدامات بشكل متزايد عبر جميع النطاقات".وعلى وجه الخصوص، شجب البيان المشترك بشدة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية العابرة للقارات الأسبوع الماضي، وحث كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعبير عن إدانة مماثلة لأعمال النظام الكوري الشمالي.وقد جاء ذلك الاستفزاز الأخير من قبل كوريا الشمالية الذي اشتمل على ثلاثة صواريخ باليستية، بما في ذلك صاروخ من المفترض أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، يوم الأربعاء الماضي، عندما كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عائدا إلى بلاده من جولته في منطقة شمل شرق آسيا التي شملت كلا من كوريا الجنوبية واليابان.وطرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا للتصويت في اليوم التالي يطالب بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية مؤخرا، لكن الصين وروسيا استخدمتا حق الفيتو من أجل منع إصداره.