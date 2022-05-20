إقبال كبير على طلبات الحصول على تعويضات كورونا

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لم يضيّع أصحاب الأعمال الصغيرة في كوريا أي وقت في التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة لجائحة كورونا، في اليوم الأول من فتح باب الطلبات أمس.وأوضحت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أمس الاثنين، أنها تلقت بالفعل طلبات من حوالي 600 ألف شركة صغيرة، بإجمالي 3,5 تريليون وون من المدفوعات المتوقعة، وذلك حتى الساعة 2 ظهرا.وقد تم فتح نظام استقبال الطلبات في الساعة 10 صباحا، قبل ساعتين من الموعد المحدد.وقالت الوزارة إنه نظرا لأن الاختبار التجريبي لنظام التطبيق تم إجراؤه دون أخطاء في التحميل الزائد، فقد ظل مفتوحا، وأنه من المقرر سداد المدفوعات في غضون ثلاث إلى أربع ساعات بعد تقديم الطلبات.ويذكر أنه من أصل 62 تريليون وون قيمة الميزانية التكميلية التي أقرها البرلمان يوم الأحد، سيتم تخصيص 23 تريليون وون للشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من وباء كورونا الذي طال أمده.ونظرا لأن حوالي 3,7 مليون من أصحاب الأعمال الصغيرة مؤهلون لتلقي تلك التعويضات، التي تتراوح بين 6 إلى 10 ملايين وون لكل منهم، تتوقع الحكومة أن يتم استكمال أكثر من 90 بالمائة من المدفوعات في غضون عشرة أيام.