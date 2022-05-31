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السياسية

وزيرا الدفاع الكوري والبولندي يناقشان التعاون الثنائي

Write: 2022-05-31 10:51:42

وزيرا الدفاع الكوري والبولندي يناقشان التعاون الثنائي

Photo : YONHAP News

أجرى وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والبولندي محادثات أمس الاثنين لمناقشة التعاون في صناعات الدفاع والأسلحة والأمن الإقليمي.
ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، أجرى الوزير "لي جونغ سوب" محادثات مع نظيره البولندي "ماريوس بلاشتشاك" في مقر الوزارة في منطقة "يونغ سان" في سيول، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الجوهري في الصناعات الدفاعية، واتفقا على وجهة النظر القائلة بأن التعاون الدفاعي يمكن أن يسهم في تعميق العلاقات بين جيشي البلدين وتعزيز مصالحهما المشتركة.
وأكد الجانبان على أنه على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، إلا أنهما يشتركان في قيم الديمقراطية والعدالة والحرية، ويتعاونان بشكل وثيق في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الدفاع.
وقد أعرب الوزير الكوري "لي" عن امتنانه لدعم بولندا لجهود تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، بينما قال الوزير البولندي إن بلاده سوف تواصل تقديم "كل دعم ممكن" لتحقيق هذا الهدف.




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