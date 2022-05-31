كوريا ترفض احتجاج اليابان على المسح البحري بالقرب من دوكدو

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها "لا تستطيع قبول" احتجاج اليابان على المسح البحري "المشروع" الذي أجرته سفينة كورية جنوبية في المياه قبالة جزر "دوكدو" الكورية في البحر الشرقي.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين أن حكومة كوريا الجنوبية ترفض فرضية احتجاج اليابان على نشاط مشروع يتم إجراؤه وفقا للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.وأصدرت الوزارة هذا الموقف بعد أن قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" في وقت سابق من اليوم إن قوات حرس السواحل اليابانية أكدت أن سفينة أبحاث كورية جنوبية مدت جسما شبيها بالأسلاك في المياه قبالة الجزر يوم الأحد.وأضاف أن طوكيو قدمت احتجاجا قويا إلى كوريا الجنوبية عبر القنوات الدبلوماسية، داعية إلى الوقف الفوري للمسح.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ شهر مايو من عام 2017 التي تقدم فيها اليابان احتجاجا إلى كوريا الجنوبية بشأن مسح بحري حول دوكدو. وتدعي اليابان أن دوكدو تابعة لها وتطلق عليها اسم "تاكيشيما".