كوريا الشمالية تبلغ عن 96 ألف حالة حمى جديدة

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قالت كوريا الشمالية إن حالات الحمى الجديدة اليومية، التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفضت إلى ما دون 100 ألف.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أن مقر الطوارئ للوقاية من الوباء التابع للدولة قد أبلغ عن إصابة 96 ألفا و20 شخصا بأعراض الحمى في فترة الـ 24 ساعة التي انتهت في الساعة من 6 مساء أمس الاثنين، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة.وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3,64 مليون حالة تراكمية منذ أواخر أبريل، وقد تعافى أكثر من 3,46 مليون منهم، بينما يتلقى حوالي 183 ألف شخص العلاج حاليا.وبحسب الأرقام التي قدمتها كوريا الشمالية، فإن عدد حالات الحمى اليومية، التي بلغت ذروتها بحوالي 400 ألف يوم 15 مايو، قد تراجعت باضطراد، لتظل في مستوى 100 ألف حالة مؤخرا.لكن الخبراء يشككون في الأرقام الرسمية التي تعلنها السلطات في كوريا الشمالية، مشيرين إلى أن عدد الوفيات ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد حالات الحمى.