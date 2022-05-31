نائب رئيس سام سونغ يلتقي برئيس إنتل لمناقشة التعاون في إنتاج الرقائق

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التقى "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات مع "باتريك جيلسينغر" الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" الأمريكية في سيول أمس الاثنين، حيث ناقش معه التعاون في قطاع الرقائق.ووفقا لشركة سام سونغ أمس الاثنين، التقى قائدا أكبر شركتين على مستوى العالم في صناعة الرقائق الإلكترونية، في مبنى سام سونغ في جنوب سيول لمناقشة التعاون في قطاع إنتاج رقائق الذاكرة من الجيل التالي، والشرائح المنطقية، والمسابك، وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.واستكشف الرئيس التنفيذي لشركة إنتل طرقا للتعاون في تلك المجالات في سلسلة من الاجتماعات مع "لي" وغيره من المسؤولين التنفيذيين في سام سونغ.وجاءت تلك الاجتماعات بعد عشرة أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الكوري "يون صوك يول" لمصنع سام سونغ لإنتاج الرقائق في مدينة "بيونغ تيك" الكورية.ويذكر أن سام سونغ للإلكترونيات قد سجلت عائدات بلغت 82,3 مليار دولار في العام الماضي، وتجاوزت شركة إنتل، لتصبح صانعة الرقائق رقم 1 على مستوى العالم، حيث استعادت هذا المركز بعد ثلاثة أعوام، بينما حققت شركة إنتل التي احتلت المرتبة الثانية إيرادات بقيمة 79 مليار دولار.