كوريا تعاني من انخفاض ثلاثي في الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في أبريل

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شهدت كوري الجنوبية انخفاضا في الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في شهر أبريل الماضي، وهو أول انخفاض ثلاثي منذ أكثر من عامين.وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد وصل إلى 116,4 نقطة في أبريل، بانخفاض 0,7% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الانخفاض بعد أن انتعش المؤشر في مارس مع صعود بلغ 1,6%، بعد انخفاضه بنسبة 0,3% في كل من يناير وفبراير.وتراجع الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 3,3% في أبريل، بينما ارتفع الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 4,4%. وانخفض حجم مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا رئيسيا على مستويات الاستهلاك، بنسبة 0,2% الشهر الماضي، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 7,5% على أساس شهري. وكانت تلك هي المرة الأولى منذ 26 شهرا التي تعاني فيها كوريا من انخفاض في جميع الفئات الثلاث: الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار.وانخفض أيضا المؤشر المتزامن المركب الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال بمقدار 0,3 نقطة مئوية على أساس شهري في أبريل إلى 102,1 نقطة في أبريل، متراجعا للشهر الثاني على التوالي.