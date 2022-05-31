تعديل نظام علاج كورونا في المنازل الأسبوع القادم

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قررت الحكومة الكورية تطبيق تعديلات مرحلية على نظام العلاج المنزلي للمصابين بفيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع القادم.وأعلن وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين" هذا القرار اليوم الثلاثاء في الملاحظات الافتتاحية لاجتماع حكومي حول سبل التعامل مع وباء كورونا.وقال الوزير إن الحكومة ستواصل زيادة عدد العيادات التي يمكن لمرضى كورونا تلقي العلاج فيها شخصيا خلال فترة العزل والحجر الصحي. وبالنسبة للفئات المعرضة للخطر من بين مرضى كورونا الذين يتعافون في المنازل، ستعمل الحكومة على تقليل المراقبة اليومية للمجموعات، من مجموعتين حاليا إلى مجموعة واحدة.ومع ذلك، قال إن الحكومة ستحافظ على نظام الاستجابة على مدار الساعة للمرضى الذين يتلقون العلاج في المنازل بالتزامن مع تمديد شرط الحجر الصحي لمدة سبعة أيام لذوي عدوى كورونا.وأوضح الوزير "لي" أيضا أن الحكومة اتخذت ذلك القرار في ضوء التراجع العام في عدد الإصابات، وخطة تقديم عملية سريعة المسار لتوفير الرعاية لمرضى كورونا المعرضين لخطر كبير.