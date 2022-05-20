تنظيم آخر الحملات الانتخابية قبيل إجراء الانتخابات غدا

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم آخر موجة من الحملات الانتخابية قبيل إجراء الانتخابات المحلية غدا الأربعاء، حيث يركز الحزب الديمقراطي المعارض حملاته الأخيرة على مناطق مقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، بينما يركز حزب "قوة الشعب" الحاكم حملاته على مقاطعة "كيونغ كي".وفي هذا السياق، قام الرئيسان المشتركان للجنة حملات الانتخابات في الحزب المعارض "يون هو جونغ" و"بارك جي هيون" صباح اليوم، بتنفيذ حملة لدعم "لي تشون هي" المرشح لعمودية مدينة "سيجونغ"، وذلك أمام مقر بلدية المدينة، كما سيقومان بتنفيذ حملة لاحقا لدعم "هو تيه جونغ" المرشح لعمودية مدينة "ديغو" في منطقة "صو كو" هناك.وفي المساء سيتم تنظيم حملات مركزة لدعم "سونغ يونغ كيل" المرشح لعمودية سيول في الساحة الواقعة أمام محطة سيول للقطارات.وبالإضافة إلى ذلك، يركز "لي جيه ميونغ" الذي يتنافس على المقعد البرلماني لدائرة "كيه يانغ اول" في مدينة إنتشون آخر حملاته في منطقته، بينما يخطط "بارك هونغ كُن" زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض للمشاركة في مساندة حملات المرشحين لرؤساء الإدارات في مناطق العاصمة سيول.أما الرئيسان المشتركان لحملات الانتخابات المحلية في حزب "قوة الشعب" الحاكم "كوان سونغ دونغ" و"كيم كي هيون" فقد شاركا في حملات خاصة لـ"كيم اون هيه" المرشحة لمنصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي" صباح اليوم في مدينة "صونغ نام" بالمقاطعة.وسوف يتوجه رئيس اللجنة المشترك "كوان" إلى مقاطعتي شمال تشونغ تشنغ وكانغ وان بينما سيساند رئيس اللجنة المشترك "كيم" حملات المرشحين للعمودية ورؤساء المناطق في مقاطعة "كيونغ كي" ثم يشارك مساء اليوم في آخر حملات "كيم اون هيه" المرشحة لمنصب حاكم المقاطعة.أما "لي جون صوك" رئيس حزب "قوة الشعب" فقد زار جزيرة "جيجو" صباح اليوم من أجل عقد لقاء صحفي هناك حيث يركز على انتقاد وعد "لي جيه ميونغ" المرشح البرلماني في منطقة "كيه يانغ اول" في مدينة إنتشون بنقل مطار "كيم بو".