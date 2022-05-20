تصنيف البنية التحتية الكورية للسيارات الكهربائية بأنها الأفضل عالميا

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صدرت نتيجة إحصائية عن منظمة دولية تقول إن مستوى البني التحتية للسيارات الكهربائية في كوريا يعد الأعلى بين دول العالم الرئيسية.ووفقا لتقرير بعنوان "اتجاه السيارات الكهربائية وبنيتها التحتية للشحن في العالم لعام 2022"، أصدرته الوكالة الدولية للطاقة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، اتضح أن عدد السيارات الكهربائية مقابل كل جهاز واحد للشحن في كوريا يبلغ في المتوسط 2.6 سيارة، وهو ما يعتبر الأفضل من بينأرقام 30 دولة خضعت للمسح، حيث بلغ المتوسط في أوربا 15.5 سيارة لكل جهاز شحن واحد، وبلغ المتوسط عالميا 9.5 سيارة، وفي الصين التي تعد أكبر أسواق السيارات الكهربائية في العالم، بلغ 7.2 سيارة.وفي مؤشر "قوة إخراج الشحن لكل سيارة كهربائية" الذي يضم وظائف البنية التحتية للشحن وسرعة الشحن وغيرها، سجلت كوريا 6.5 كيلواط لتحتل أيضا المركز الأول من بين الدول الخاضعة للمسح، بينما سجلت الصين 3.8 كيلواط، وبلغ المتوسط العالمي 2.4 كيلواط، والأوربي 1 كيلواط.